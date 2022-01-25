В эпицентре «Торнадо»: юг России защитят ракетно-артиллерийские роботы

Юг России и границу с Украиной укрепляют ракетными роботами. Минобороны приняло решение перевооружить соединения 8-й общевойсковой армии реактивными системами залпового огня «Торнадо-Г». Эта роботизированная РСЗО полностью автономна. Получив координаты цели, комплекс управления системы в режиме реального времени самостоятельно проводит все необходимые для стрельбы расчеты, разворачивает пусковую установку и по команде командира наносит огневой удар. При этом «Торнадо-Г» способен одновременно поражать сразу несколько целей. В арсенале системы — управляемые и неуправляемые ракеты, а также уникальные боеприпасы с планирующими боеголовками. Эксперты отмечают, что в последнее время страны НАТО активно наращивают группировку у границ России — не только в Прибалтике, но и на южных рубежах. Российские войска находятся на своей территории и их усиление законно и своевременно , считают они.

В своем доме

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны приняло решение о перевооружении частей 8-й гвардейской общевойсковой армии РСЗО «Торнадо-Г». Новая техника уже поступает в соединения армии — первыми ее получил артиллерийский полк 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии . В дальнейшем реактивную систему получат и другие артиллерийские части и подразделения, входящие в состав объединения.

8-я армия считается важнейшим элементом обеспечения безопасности России на юго-западном стратегическом направлении — она защищает Ростовскую область, Кавказ и Крым. Армия была воссоздана в 2017 году и входит в состав Южного военного округа. Штаб «восьмерки» развёрнут в Новочеркасске, а части и подразделения располагаются в Ростовской и Волгоградской областях.

В эпицентре «Торнадо» Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» на VI Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Страны НАТО сегодня наращивают свою группировку у границ России и улучшения обстановки не предвидится, считает экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

— В пору говорить о реальной опасности, нависшей над нашей страной, — сказал он «Известиям». — Войска Североатлантического альянса усиливаются на глазах: 24 января они заявили, что к нашим границам направят дополнительные корабли и самолеты . Не стоит забывать, что все учения НАТО, хоть и имеют, если можно так сказать, «мирные» названия, нацелены на отработку наступательных сценариев. Надо отметить, что наша армия находится на территории своей страны и ее усиление в сложившейся ситуации закономерно и оправдано.

Напряженность вокруг российских границ и на Украине сильно возросла в последние дни, напомнил «Известиям» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— Этому особо способствовали поставки вооружений на Украину, — заметил эксперт. — Только США доставили Киеву порядка 90 т боеприпасов и вооружений . При этом в поставках активно участвуют Великобритания, Швеция и ряд других стран. Это очень серьезный сигнал, и ситуация в ближайшее время не улучшится. На этой неделе страны НАТО должны предоставить России письменный ответ на запрос о предоставлении безопасности, но не факт, что он вызовет оптимизм.

Замена для «Града»

На коллегии Минобороны в декабре прошлого года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в настоящее время в артиллерийские соединения и воинские части активно поступают современные РСЗО «Торнадо-Г», САУ «Мста-С», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С» . Также он отметил, что высокий уровень боевой подготовки любой армии невозможен без современной военной техники и ее грамотного применения.

Учения с применением «Торнадо-Г» в 2021 году проходили во всех военных округах. В частности, в декабре расчеты реактивных систем залпового огня ЮВО участвовали в стрельбах на полигоне Прудбой. На маневрах «Торнадо-Г» поразили более 200 замаскированных площадных и одиночных целей на дистанциях от трех до 14 км. Огнем установок были уничтожены места скопления техники и командные пункты условного противника. В маневрах было задействовано более 200 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

В эпицентре «Торнадо» Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

До этого Минобороны сообщало о планах полностью заменить в вооруженных силах устаревшие установки залпового огня калибра 122 мм на РСЗО «Торнадо-Г». Сейчас новая РСЗО приходит на смену знаменитому «Граду» , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Боевая машина отличается повышенной точностью и подвижностью, — объяснил он. — «Торнадо-Г» включена в автоматическую систему управления войсками. Это позволяет получать данные о месте нахождения целей в автоматическом режиме . Еще одним отличием новых «Торнадо-Г» от «Градов» стала система управления огнем и подготовки к пуску снарядов. Входящая в ее состав аппаратура позволяет точно отслеживать координаты каждой боевой машины и автоматически рассчитывать все необходимые данные для открытия огня. В итоге РСЗО быстро реагирует на изменение обстановки и может накрывать только что появившиеся на поле боя цели. Сокращение времени пребывания на огневой позиции позволяет повысить выживаемость РСЗО.

У «Торнадо-Г» есть спутниковая навигация, бортовой компьютер «Багет-41» и аппаратура связи. На всех 40 направляющих для ракет установлено оборудование, которое позволяет программировать перед выстрелом каждый боеприпас.

Новые боевые машины могут использовать как старые ракеты для «Града», так и новое поколение боеприпасов. В прошлом году компания «Технодинамика» сообщила о разработке для «Торнадо-Г» управляемого снаряда повышенной дальности. С его помощью одним залпом установка может поразить одновременно несколько точечных целей без необходимости «доворачивать» пакет направляющих.

В эпицентре «Торнадо» Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» на грузовиках «Урал-4320» на понтонном мосту во время переправы через реку Оку в рамках совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021» Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

На выставке «Армия-2021» летом прошлого года «Ростех» представил несколько новых неуправляемых боеприпасов. Среди них — дальнобойная ракета с отделяющейся головной частью 9М532, которая под небольшим парашютом падает на цель вертикально вниз. Заявляется, что, по сравнению с традиционными 9М22У, ее смертоносность повышается в шесть раз.

Максимальная дальность стрельбы РСЗО увеличена вдвое. В боекомплект для этого добавили новую неуправляемую ракету, которая может поразить цели на расстоянии 40 км.

Южный военный округ в настоящее время активно получает новую технику. «Известия» уже писали, что на вооружение вновь сформированной 20-й гвардейской Прикарпатско-Берлинской мотострелковой дивизии поступили зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2». Ими укомплектован зенитный полк соединения. Новая дивизия также входит в состав 8-й общевойсковой армии ЮВО.