Зона «Земледелия»: в российские войска поступят минные заградители

Среднеазиатское направление усилят реактивными заградителями. С нынешнего года в российскую армию начнется поставка уникальных систем минирования «Земледелие». Первыми их получат войска Центрального военного округа. Такая система может за считанные минуты создать минное поле любой конфигурации на удалении в десятки километров от боевой машины. «Земледелие» — это пусковая установка со специальными ракетами, начиненными различными типами мин. После получения команды установка сама рассчитывает, какое количество ракет нужно выпустить и задает траекторию их полета. «Земледелие» эффективно как при ведении маневренных боевых действий, так и в условиях борьбы с террористами или защиты государственной границы, что после январских событий в Казахстане особенно актуально для России, отмечают эксперты.

Огневое поле

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о начале поставок систем дистанционного минирования «Земледелие» уже принято, они запланированы на нынешний год. Первым новинку получат подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

«Земледелие» — одна самых современных боевых систем в российской армии. Ее испытания завершились в 2020 году. Тогда же машина была показана на параде Победы в Москве. Известно, что принять на вооружение ее решили по итогам учений «Кавказ-2020». «Известия» писали, что «Земледелие» задействовали в розыгрыше финального эпизода этих маневров на полигоне Капустин Яр в присутствии президента Владимира Путина и высших военачальников. Установленное боевыми машинами минное поле задержало выдвижение резервов условного противника и ограничило их маневренность.

До этого минобороны России сообщало, что в прошлом году на учениях «Запад–2021» было отработано совместное применение «Земледелия» и мобильных групп тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк». Местность, откуда ждали условного противника, дистанционно заминировали. Попав в зону этого заграждения «враг» оказался в ловушке. Одновременный подрыв мин и удар термобарических ракет «Солнцепеков» создал огневое поле. Выжить в такой зоне невозможно — все живое там погибает не только от высокой температуры, но и от резкого перепада давления.

Выбор ЦВО для поставок первых комплектов «Земледелия» не выглядит неожиданным — он граничит со среднеазиатскими республиками. При дестабилизации там может внезапно возникнуть необходимость быстрого прикрытия границы или ее отдельных участков, рассказал «Известиям» директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

— Это именно то, для чего такие системы нужны, — считает эксперт. — На южном направлении она может быть очень востребована. Граница с Казахстаном у нас около 7 тыс. км. Не стоит забывать, что граница самого Казахстана с его южными соседями тоже крайне протяженная. И мы в итоге находимся в довольно сложном положении. Если произойдет масштабная дестабилизация, границу имеющимися силами будет прикрыть непросто. Недавно мы имели первый случай реального применения сил ОДКБ в Казахстане. Такие же события могут происходить и в других среднеазиатских странах. Может возникнуть угроза со стороны Афганистана. Во всех этих случаях надо будет оказывать помощь партнерам по союзу, прикрывая границы, либо, при самом худшем сценарии, — быстро выстраивать защиту российских рубежей.

Система минирования позволит быстро создавать барьеры, которые слабооснащенному противнику будет трудно преодолеть. Поэтому в них имеет смысл вкладываться, добавил Василий Кашин.

Чтит Женевскую конвенцию

Боевая машина системы «Земледелие» напоминает обычный «Град» — на четырехосном шасси «КАМАЗа» смонтированы два пакета по 25 реактивных снарядов, снаряженных минами. Дальность их полета составляет от 5 до 15 км. Принцип действия аналогичен РСЗО с той разницей, что она не обрушивает шквал огня, а минирует территорию, объяснил «Известиям» военный аналитик Алексей Ленков.

— Во время боевых действий такая система позволит быстро заминировать местность, что поможет сорвать атаки противника. Минирование традиционным методом занимает много времени, а «Земледелие» сделает это быстро, — отметил специалист. — При этом мина, попав в землю, становится неизвлекаемой и обезвредить ее практически невозможно. В соответствии Женевской конвенцией каждая мина оборудована дистанционными самоликвидаторами. С помощью них заграждение можно быстро уничтожить после окончания боевых действий, что поможет избежать жертв среди мирного населения. Эти же взрыватели помогут взорвать все поле, если на него попадет противник. Система эффективна при ведении маневренных боевых действиях. На учениях «Кавказ-2020» военнослужащие с помощью «Земледелия» быстро заблокировали отряд «террористов» минными полями, после чего он был уничтожен.

Реактивные снаряды системы выполнены в двух вариантах — противопехотный и противотанковый, добавил эксперт.

— «Земледелие» скорее всего позволяет устанавливать комбинированные минные поля, — уточнил Алексей Ленков. — Противотанковые и противопехотные мины можно уложить в таком порядке, чтобы заграждение стало непреодолимо и для стрелков, и для бронетехники.

Все расчеты при подготовке к стрельбе ведутся автоматически. Боевая машина оснащена не только спутниковой навигационной системой и компьютером, но и метеостанцией. Это позволяет учитывать влияние погоды на полет боеприпасов. Автоматизированная система «Земледелия» сама определяет координаты будущего заграждения.

После залпа район минирования регистрируется на электронных картах местности, а точные координаты поля по защищенному каналу связи тут же поступают в командный центр. Это позволяет обезопасить свои войска от неприятных сюрпризов.

В состав системы помимо боевой также входит транспортно-заряжающая машина и контейнеры с ракетами. Они позволяют перезарядить систему гораздо быстрее, чем обычную РСЗО.

Сейчас дистанционное минирование осуществляется с помощью универсальных минных заградителей (УМЗ) на базе автомобиля ЗИЛ-131. Но их дальность — всего лишь 120 м. Также на вооружении стоит вертолетная система минирования ВСМ-1 на базе Ми-8, но и она позволяет заминировать относительно узкую полосу местности. К тому же, авиатехнику не всегда можно использовать для постановки минных заграждений непосредственно над полем боя или в тылу вероятного противника.