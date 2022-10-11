Жители Киева сообщили о веерных отключениях электричества

Перебои в работе электроснабжения начались в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в украинских Telegram-каналах от 11 октября.

«Веерные отключения света начались в Киеве, наблюдаются сбои с интернетом», — говорится в одном из сообщений.

По данным «Укрэнерго», вечером во вторник были введены ограничения на потребление электроэнергии. Отмечается, что это необходимо для облегчения нагрузки на сеть в ходе восстановительных работ. Оператор подчеркивает, что отключения контролируются, а подача энергии возобновится в течение нескольких часов.

Ранее в этот день стало известно, что во Львове была нарушена работа четырех электроподстанций из-за этого в городе наблюдаются проблемы со стабильным электроснабжением. Как отметил мэр Андрей Садовый, на восстановление инфраструктуры уйдут месяцы.

Незадолго до этого Садовый сообщил о повторных взрывах во Львове. Губернатор региона Максим Козицкий, в свою очередь, заявил об уничтожении двух электроподстанций в результате массированных ударов со стороны ВС России.

О новых атаках на объекты украинской инфраструктуры сообщают и в других городах. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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