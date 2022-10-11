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Власти Львовской области сообщили об уничтожении двух электроподстанций

Глава Львовской областной администрации Козицкий сообщил об уничтожении двух электроподстанций
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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В результате ударов по Львовской области уничтожены две электроподстанции. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил губернатор региона Максим Козицкий.

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«Ракеты повторно попали в две электроподстанции, подвергшиеся обстрелам вчера. Электроподстанции полностью уничтожены», — приводит его слова Telegram-канал издания «Страна.ua».

Ранее во вторник Козицкий сообщал о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Информации о пострадавших на тот момент не поступало.

В этот же день взрывы повторно раздались во Львове. По словам мэра Андрея Садового, часть города осталась без электричества, есть проблемы со связью. Также наблюдаются перебои в подаче воды.

О новых взрывах, которые последовали на следующий день после массированного удара ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры, сообщают и в других городах. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

На территории Украины объявлена воздушная тревога.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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