Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Во Львове прогремели новые взрывы. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовый.
Он отметил, что часть города осталась без электричества, есть проблемы со связью.
Пользователи социальных сетей показали, как над городом поднимаются клубы густого черного дыма. Вероятно, объектом удара стал объект энергетической инфраструктуры.
Накануне руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил об ударах по энергетической инфраструктуре региона. По его словам, после взрывов на объектах отмечены повреждения. Он призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Ранее во вторник сообщалось, что в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Указываются Киевская, Черниговская, Винницкая, Одесская, Сумская, Днепропетровская области и другие регионы.
10 октября воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.
В тот же день появилась информация о взрывах, прогремевших в разных городах Украины. Кроме того, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира.
В некоторых городах нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.