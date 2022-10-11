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Во Львове выведены из строя четыре электроподстанции

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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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Во Львове выведены из строя четыре электроподстанции. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

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По его словам, из-за этого наблюдаются проблемы со стабильным электроснабжением в городе. Кроме того, Садовый отметил, что на восстановление инфраструктуры уйдут месяцы.

Ранее в этот день Садовый сообщил о повторных взрывах во Львове. По его словам, часть города осталась без электричества, есть проблемы со связью, также наблюдаются перебои в подаче воды.

Тогда же губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что в результате ударов по региону уничтожены две электроподстанции.

О новых взрывах, которые последовали на следующий день после массированного удара ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры, сообщают и в других городах. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях.

В Киеве и области из-за повреждений объектов энергоснабжения вводят почасовое отключение электроэнергии. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Накануне президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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