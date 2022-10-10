В США рассказали о панике в Белом доме из-за сокращения добычи нефти

Американский телеведущий Брайан Килмид заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти привело к панике в Белом доме. Об этом он заявил 9 октября в эфире телеканала Fox News.

«В Белом доме наступило своего рода время паники. ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи», — заявил телеведущий.

Он также добавил, что сокращение добычи нефти будет означать, что американцы будут тратить больше денег на отопление жилищ и на заправку автомобилей.

Килмид также усомнился в том, что у США есть какая-то реальная программа по выходу из сложившейся ситуации.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден пошел вразрез со своими обещаниями и решил обратиться за помощью к Ирану и Венесуэле, вместо того, чтобы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков. В связи с этим ведущий напомнил о периоде правления Дональда Трампа, когда США в день добывали небывалые десять миллионов баррелей нефти.

5 октября Белый дом сообщил, что Байден разочарован «недальновидным» решением ОПЕК+ сократить добычу нефти. Там добавили, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.

Ранее, 8 октября, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что страна решила сократить нефтедобычу не во вред США. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия рассматривает нефть не в качестве оружия, а в качестве товара и важной части для мировой экономики.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение ОПЕК+ направлено на стабилизацию нефтяного рынка. По словам Пескова, многие страны понимают абсурдность резких движений, которые обдумываются в Евросоюзе о введении потолков цен на российские энергоресурсы, ведь это может негативно повлиять на будущее энергетических рынков.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Эта мера направлена на сдерживание падения цен на нефть, вызванного ослаблением мировой экономики.