Соединенные Штаты Америки предоставляют националистам Украины ориентировки по ведению боевых действий. Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Как указал дипломат, США продолжают держать курс на накачивание киевского режима тяжелым вооружением, способствуют вербовке иностранных наемников, а также предоставляют данные с военных и коммерческих спутников.

«Всё это превращает его в участника конфликта. Многие даже западные эксперты считают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией», — указал Полищук в беседе с ТАСС.

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