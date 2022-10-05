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Антонов предупредил об усилении опасности военного столкновения РФ и Запада

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Bai Xueqi
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Продолжающееся накачивание Украины американским оружием только усиливает опасность прямого военного столкновения России и стран Запада. Об этом во вторник, 4 октября, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

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Как указал дипломат, решение американской администрации выделить киевскому режиму очередной пакет военной помощи на $625 млн закрепляет за Вашингтоном статус участника конфликта.

«Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

В этой связи посол РФ призвал Соединенные Штаты отказаться от провокационных действий, которые могут обернуться серьезными последствиями.

Ранее, 4 октября, Пентагон сообщил о поставке нового пакета военной помощи США Украине на $625 млн. В него войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях. Песков предупредил, что США становятся всё больше вовлечены в конфликт на Украине и в ближайшее время могут стать стороной этого конфликта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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