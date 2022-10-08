Капремонт автомобильной части Крымского моста продлится 1–2 месяца

Автомобильный мост по временной схеме может заработать уже в октябре. На продолжительность ремонта повлияет наличие скрытых повреждений в соседних элементах моста, а также погодные условия в Азовском море. Такими выводами с «Известиями» поделились в строительной компании Systems Technologies Construction (ООО «СТС»).

Как видно из фото- и видеоматериалов, разрушенные пролеты восстановлению не подлежат, отметили в СТС. Потребуется демонтаж и установка новых пролетов. Однако в ходе обследования могут выявиться критические деформации и соседних пролетов, считают в компании.

«В случае капитального ремонта мы также можем рассчитывать на быструю организацию движения по уже восстановленному автомобильному мосту, если взрывом не были затронуты остальные пролеты», — высказал мнение директор по развитию компании Systems Technologies Construction Анатолий Оленев.

Он подчеркнул, что из четырех пролетов обрушены только два, движение можно пустить сразу после проведения расследования и осмотра на скрытые повреждения, то есть уже в ноябре.

Пролеты моста воссоздать будет несложно: они производились на крупнейших заводах (Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко и «Воронежстальмост»), и на этих предприятиях хранятся комплекты чертежей.

В то же время эксперт предупредил, что в ремонтные работы может вмешаться погодный фактор: сезон штормов их затруднит.

При первоначальном строительстве техника передвигалась по технологическому мосту, сейчас же, возможно, придется производить монтаж кранами с судов либо использовать не затронутое взрывом встречное направление движения как для проведения работ, так и для движения автотранспорта.

«Реализация при помощи искусственных островов, коффердама (ограждение, построенное внутри водоема для откачки с закрытой территории, перекачка создает сухую рабочую среду), площадки на свайном основании — это как раз то, между чем придется выбирать при проведении работ, если не использовать сохранившуюся часть пролетного строения встречного направления», — отмечает Оленев.

Санкции, как уверены в Systems Technologies Construction, не скажутся на сроках восстановления, так как металл наш, техника в наличии. Сейчас в РФ строится более 200 мостов.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма.

По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Позднее в пресс-службе «Крымской железной дороги» сообщили, что возгорание на Крымском мосту было ликвидировано, началось обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. В пресс-службе Минтранса РФ отметили, что работоспособность железнодорожного участка Крымского моста и организация движения первых поездов будут обеспечены к 20:00 сегодняшнего дня.

В министерстве также указали, что состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16:00 субботы по одной полосе в реверсивном режиме.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.