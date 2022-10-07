Реклама
Прямой эфир
Мир
Подаренный Лукашенко Путину трактор делают по спецзаданию
Армия
Минобороны: российские ВС пресекли атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях
Происшествия
В Энергодаре прогремел взрыв в районе ТЭС
Мир
Захарова упрекнула Запад в раскручивании темы ядерного противостояния
Общество
В Петербурге отменены новогодние мероприятия
Общество
Водителя Собчак приговорили к двум годам колонии за ДТП в Сочи
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Мир
Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая
Мир
На Украине вступил в силу запрет на воспроизведение российской музыки
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС
Сюжет:

Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая

Илон Маск предложил Тайваню стать районом Китая по подобию Гонконга
0
Фото: TASS/EPA/DAVID CHANG
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский бизнесмен Илон Маск отметил неизбежность конфликта вокруг Тайваня и предложил сделать из островного государства особый административный район Китая. Об этом он высказался в беседе с Financial Times.

Склонны к измене: рискует ли Тайвань потерять союзников
И во всех ли случаях дело только в деньгах

Издание пишет, что Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбеженным.

Так, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта миллиардер предложил признать островное государство особым административным районом Китая.

«Моя рекомендация... состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня. Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга», — отметил Маск, добавив, что подобная идея, вероятно, понравится не всем.

Ранее, 3 октября, председатель парламентской группы ФРГ по связям с Тайванем Клаус-Петер Вильш заявил о том, что Германия окажет поддержку Тайваню, в случае если остров столкнется с реальной военной угрозой. Какого рода поддержку собирается оказать Германия, парламентарий не пояснил.

До этого, 28 сентября, Китай отправил к району Тайваня 31 самолет и четыре военных корабля. Сообщается также, что Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022