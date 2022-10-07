Маск предложил сделать Тайвань особым административным районом Китая

Американский бизнесмен Илон Маск отметил неизбежность конфликта вокруг Тайваня и предложил сделать из островного государства особый административный район Китая. Об этом он высказался в беседе с Financial Times.

Издание пишет, что Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбеженным.

Так, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта миллиардер предложил признать островное государство особым административным районом Китая.

«Моя рекомендация... состояла бы в том, чтобы придумать специальную административную зону для Тайваня. Я думаю, что, возможно, они могли бы достичь договоренностей, более либеральных, чем для Гонконга», — отметил Маск, добавив, что подобная идея, вероятно, понравится не всем.

Ранее, 3 октября, председатель парламентской группы ФРГ по связям с Тайванем Клаус-Петер Вильш заявил о том, что Германия окажет поддержку Тайваню, в случае если остров столкнется с реальной военной угрозой. Какого рода поддержку собирается оказать Германия, парламентарий не пояснил.

До этого, 28 сентября, Китай отправил к району Тайваня 31 самолет и четыре военных корабля. Сообщается также, что Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.