Посол РФ в Португалии назвал референдумы неотъемлемым правом жителей Донбасса

Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин довел до властей Португалии позицию РФ по вопросам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 3 октября сообщили в российском дипломатическом представительстве.

«До португальских партнеров была доведена российская позиция, изложенная в выступлении президента В.В. Путина на церемонии в Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года, полный текст которого был передан Р. Виньяшу», — говорится в официальном сообщении по итогам беседы Камынина и генерального директора по внешней политике Португалии Руя Виньяша.

Также в сообщении указывается, что российская сторона считает проведение референдумов реализацией неотъемлемого права жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей на самоопределение. И это право закреплено в Уставе ООН.

В ходе беседы, по данным из сообщения, были также кратко затронуты некоторые аспекты текущей геополитической ситуации в мире.

Также послы РФ в Германии, Великобритании, Польше, Финляндии, Эстонии и Хорватии были вызваны в МИД стран после принятия в состав России новых территорий.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ДНР, вхождение в состав России поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

Позднее, 30 сентября, в Кремле состоялось подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, а 3 октября Госдума ратифицировала эти договоры.

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