Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремело около шести взрывов
Политика
В Совфеде поддержали ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав РФ
Мир
МИД России заявил об отсутствии планов вводить визы для украинцев
Мир
Песков не обратил внимания на санкции Канады против членов его семьи
Общество
Депутаты предложили сделать бесплатной сотовую связь для мобилизованных
Общество
Считавшийся пропавшим певец Легостаев найден живым в Сочи
Политика
Комитет ГД одобрил проект закона о принятии новых территорий в состав РФ
Экономика
Обороты ТЦ в регионах могут упасть на 35-45%
Наука
Нобелевская премия по медицине присуждена за исследование вымерших гоминидов
Мир
Премьер-министр Бельгии выразил сомнения в прогрессе Европы
Политика
В Кремле заявили об обсуждении Путиным текущих вопросов с главами новых регионов
Сюжет:

Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов

Посла РФ Кузнецова вызвали в МИД Финляндии из-за присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Финляндии вызвал посла РФ Павла Кузнецова из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом в понедельник, 3 октября, говорится в Twitter ведомства.

«Выбор сделан! Вместе навсегда!»
Как прошел концерт в честь вхождения в состав РФ новых территорий

В МИД Финляндии сообщили, что вызвали посла, чтобы «выразить самое решительное осуждение» референдумов на указанных территориях. Кроме того, ведомство назвало референдумы «фиктивными» и заявило о «вопиющем нарушении Устава ООН и суверенитета, территориальной целостности Украины».

Кроме того, посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был приглашен в МИД Португалии.

«Посол приглашен сегодня в МИД во второй половине дня», — сказали в российском посольстве ТАСС.

Ранее в этот день посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за референдумов. Как уточнил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, власти страны собираются выразить протест российским дипломатам из-за присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого послы РФ в Германии, Италии и Великобритании были вызваны в МИД стран после принятия в состав России новых территорий.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах. Госдума готовятся рассмотреть проекты конституционных законов и договоры ратификации по вхождению новых территорий в состав РФ 3 октября.

Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Четыре новых региона вошли в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022