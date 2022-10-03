Посла РФ вызвали в МИД Финляндии из-за референдумов

МИД Финляндии вызвал посла РФ Павла Кузнецова из-за референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом в понедельник, 3 октября, говорится в Twitter ведомства.

В МИД Финляндии сообщили, что вызвали посла, чтобы «выразить самое решительное осуждение» референдумов на указанных территориях. Кроме того, ведомство назвало референдумы «фиктивными» и заявило о «вопиющем нарушении Устава ООН и суверенитета, территориальной целостности Украины».

Кроме того, посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был приглашен в МИД Португалии.

«Посол приглашен сегодня в МИД во второй половине дня», — сказали в российском посольстве ТАСС.

Ранее в этот день посол РФ в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики из-за референдумов. Как уточнил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, власти страны собираются выразить протест российским дипломатам из-за присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого послы РФ в Германии, Италии и Великобритании были вызваны в МИД стран после принятия в состав России новых территорий.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава государства заверил, что Россия никогда не предаст жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и будет помогать восстанавливать инфраструктуру в регионах. Госдума готовятся рассмотреть проекты конституционных законов и договоры ратификации по вхождению новых территорий в состав РФ 3 октября.

Референдумы на освобожденных территориях прошли с 23 по 27 сентября. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Четыре новых региона вошли в состав России в результате специальной операции РФ по защите Донбасса. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

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