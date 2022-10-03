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МИД Эстонии вызвал российского посла из-за референдумов

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министерство иностранных дел Эстонии вызвало 3 октября посла России в Таллине Владимира Липаева в связи с проведенными референдумами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в опубликованном в Twitter заявлении эстонского МИДа.

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Там заявили, что придерживаются однозначной позиции: «незаконная аннексия украинской территории является грубым нарушением международного права».

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что никогда не признают, по их словам, фиктивные референдумы.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали такой вариант.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны вышеперечисленных регионов.

3 октября Госдума одобрила конституционные законы о принятии новых территорий в состав России.

Ранее ряд западных государств ввели новые санкции в отношении России в связи с проведением референдумов. В частности, это сделали США и Великобритания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад отказывается принимать реальность, не признавая итоги референдумов.

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