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МИД Хорватии вызвал посла России из-за референдумов

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Фото: commons.wikimedia.org/Suradnik13
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Госсекретарь министерства иностранных дел Хорватии Андреа Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко, чтобы выразить осуждение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом 3 октября сообщил МИД Хорватии в своем Twitter.

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В ведомстве добавили, что вхождение новых территорий в состав России является «незаконным», а референдумы — «фикцией».

«Госсекретарь МИД Андреа Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко сегодня, чтобы выразить острое осуждение», — говорится в сообщении.

Также послы РФ в Германии, Великобритании, Польше, Финляндии и Эстонии были вызваны в МИД стран после принятия в состав России новых территорий.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство проголосовавших поддержали такой вариант.

29 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад отказывается принимать реальность, не признавая итоги референдумов.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны вышеперечисленных регионов.

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