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Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину

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Фото: t.me/moslentaru
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Организатор несанкционированного автопробега дорогих автомобилей в Москве Алексей Хитров признал свою вину и заявил, что раскаивается. Об этом 29 августа сообщает корреспондент «Известий».

«Ранее к административной ответственности не привлекался. Ко мне ранее приходили с просьбой согласовать мероприятие, я сказал, что мы собираемся на частной территории, в отеле. Мы не собирались устраивать ралли или автопробег. Мы хотели просто собраться и потом поехать из города», — заявил он в суде.

Хитров добавил, что участники мероприятия «собирались не на машинах, а как люди», и отметил, что готов нести ответственность, «если нужно административное наказание».

Адвокат Хитрова добавил, что его подзащитный «неправильно немножко оценил нормы закона».

«Никаких политических целей не преследовали, собрались люди ради общих знакомств, для досуга. Прошу с учетом этих обстоятельств назначить минимальный штраф», — сказал защитник.

Ранее 29 августа появилась информация о том, что МВД вменяет участникам несанкционированного автопробега организацию массового пребывания граждан в общественных местах.

В этот же день адвокат Цыбикжапов Самбу Мунко-Жалгарович заявил, что в результате автопробега на элитных машинах задержано более 20 человек.

Об «элитном автопробеге», который пресекли сотрудники полиции, стало известно 28 августа. Люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих эвакуировали на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

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Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Организатором мероприятия стал гендиректор рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров. Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, полиция задержала экс-мэра Архангельска вместе с участниками автопробега, однако тот заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию.

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