Семерых участников автопробега на спорткарах в Москве будут судить

МВД вменяет участникам несанкционированного автопробега в центре Москвы организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что в суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»)», — сообщает агентство.

Протоколы составлены в отношении Унарокова Тимура, Величая Олега, Блыщика Игоря, Королева Дениса, Аксенова Игоря, Хитрова Алексея и Хитрова Сергея. Рассмотрение указанных материалов состоится в ближайшее время

Ранее 29 августа адвокат Цыбикжапов Самбу Мунко-Жалгарович заявил, что в результате автопробега на элитных машинах задержаны более 20 человек. По его словам, задержанным вменяются одинаковые правонарушения.

Об «элитном автопробеге», который пресекли сотрудники полиции, стало известно 28 августа.

В конечном счете люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих эвакуировали на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Его организатором стал гендиректором рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров. Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что полиция задержала экс-мэра Архангельска вместе с участниками автопробега, однако он заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию.