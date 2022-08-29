Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»
Мир
Британцы высмеяли поломку своего новейшего авианосца
Общество
Организатор незаконного автопробега в Москве признал вину
Мир
Глава Shell допустил растягивание газового кризиса в ЕС на несколько зим
Мир
СМИ узнали о раздражении Белого дома из-за высказываний Лиз Трасс
Мир
Шольц анонсировал поставку на Украину «нового суперсовременного оружия»
Мир
Турция захотела обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300
Мир
Reuters сообщило о больших очередях за углем в Польше
Мир
Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику РФ
Туризм
Финляндия опубликовала новые правила получения туристических виз для россиян
Общество
Украинка Вовк лично привела в действие взрывное устройство в машине Дугиной
Мир
Страны Балтии предложили новые ограничения по SWIFT в отношении России

Семерых участников автопробега на спорткарах в Москве будут судить

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД вменяет участникам несанкционированного автопробега в центре Москвы организацию массового пребывания граждан в общественных местах. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Экстренный выпуск: автопроизводство в России упало на 64%
Несмотря на небольшое оживление, восстановления объемов в ближайшее время не предвидится

«Таганский районный суд Москвы сообщает, что в суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»)», — сообщает агентство.

Протоколы составлены в отношении Унарокова Тимура, Величая Олега, Блыщика Игоря, Королева Дениса, Аксенова Игоря, Хитрова Алексея и Хитрова Сергея. Рассмотрение указанных материалов состоится в ближайшее время

Ранее 29 августа адвокат Цыбикжапов Самбу Мунко-Жалгарович заявил, что в результате автопробега на элитных машинах задержаны более 20 человек. По его словам, задержанным вменяются одинаковые правонарушения.

Об «элитном автопробеге», который пресекли сотрудники полиции, стало известно 28 августа.

В конечном счете люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих эвакуировали на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Его организатором стал гендиректором рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров. Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что полиция задержала экс-мэра Архангельска вместе с участниками автопробега, однако он заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022