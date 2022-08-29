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Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате автопробега на элитных машинах задержаны более 20 человек. Об этом 29 августа «Известиям» рассказал адвокат Цыбикжапов Самбу Мунко-Жалгарович.

«Задержаны были более 20 человек по поводу организации массового мероприятия. Протокол, как я понял, уже составлен. Там 20.2 часть первая, у всех, по крайней, мере, насколько мне известно. Я так понимаю, из протоколов следует, что они затруднили нормальную жизнедеятельность, мешали транспорту», — сказал он.

Адвокат добавил, что в ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будут рассматриваться протоколы. По его словам, задержанным внушаются одинаковые правонарушения.

«Я так понимаю, завтра состоится судебный процесс, будет рассматривать Таганский районный суд эти протоколы. Завтра будем представлять их интересы в суде, посмотрим, что там как, суд уже вынесет решение», — заключил он.

Об «элитном автопробеге» стало известно 28 августа, который присекли сотрудники полиции. Тогда же и выяснилось, что участники собрались в 5 км от «Москва-Сити» и планировали массово выехать за город на дорогую вечеринку, однако не получали соответствующего разрешения.

В конечном счете люксовые автомобили марок Lamborghini, McLaren, Porsche, Mercedes, BMW и прочих эвакуировали на штрафстоянку. Их общая стоимость превысила 3 млрд рублей. Иномарки проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию.

Позже «Известиям» удалось установить личности девяти участников элитного автопробега — это предприниматели, блогеры и инвесторы. Его организатором стал гендиректором рекламной компании «Квик Шок» Алексей Хитров. Автопробег для владельцев элитных автомобилей должен был стать частью вечеринки, за участие в которой предлагалось заплатить от 40 тыс. до 300 тыс. рублей. Кроме того, сообщалось, что полиция задержала экс-мэра Архангельска вместе с участниками автопробега, однако он заявил, что не имеет никакого отношения к мероприятию.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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