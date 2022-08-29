Опрос показал готовность каждого четвертого британца отказаться от отопления зимой

Предстоящей зимой почти каждый четвертый британец не станет включать отопление из-за рекордного роста цен на энергию. Об этом со ссылкой на исследование компании Savanta ComRes сообщила британская газета Independent 29 августа.

Как показал опрос, 23% британцев не собираются включать отопление, среди жителей с детьми младше 18 лет этот показатель вырос до 27%.

Экономить энергию для отопления планируют 69% респондентов, а 11% опрошенных сообщили о намерении взять кредит для оплаты счетов за энергию.

Среди жителей Великобритании, у которых есть дети младше 18 лет, кредит планируют взять 17%, пишет издание.

Исследование проводилось 26 августа, когда британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении ценового порога счетов за энергию.

28 августа агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса сообщило о риске Великобритании столкнуться с угрозой отключения электричества предстоящей зимой. По его словам, дефицит газа в Европе и самом королевстве может поставить под угрозу стабильную работу электростанций.

В тот же день исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал подданных королевства готовиться к серьезному росту цен на электроэнергию этой зимой и назвал предстоящие счета за нее «ошеломляющими». При этом он пообещал, что правительство якобы будет помогать пережить кризис.

27 августа Evening Standard дала нестандартные советы британцам по экономии электроэнергии. Газета рекомендовала законопатить окна и мыть посуду в тазике.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, которая проводится с 24 февраля.

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