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Bloomberg сообщило об угрозе отключения электроэнергии в Британии зимой

Bloomberg: британские власти умалчивают о перспективах отключения электроэнергии зимой
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Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
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Великобритания рискует столкнуться с угрозой отключения электричества предстоящей зимой. Об этом 28 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

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Эксперт предупредил, что Великобритания может столкнуться с перебоями в производстве электричества, так как дефицит газа в Европе и самом королевстве может поставить под угрозу стабильную работу электростанций. При этом власти королевства вместо борьбы с проблемой скрывают ее от общественности.

«У нас может не хватать газа до такой степени, что у нас есть отключения электроэнергии. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», — пояснил он.

Помимо этого британцы столкнутся с тем, что не смогут оплачивать возросшие счета без государственной поддержки. В связи с этим он призвал предоставить субсидии энергетическим компаниям, чтобы те могли снизить непосильные для бедных потребителей цены.

«Нет другого способа сделать это. Это должно исходить из государственных денег, денег налогоплательщиков, чтобы помочь людям пережить нынешний кризис. Это действительно серьезный энергетический кризис», — подытожил Кокс.

В тот же день исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Джонсон призвал подданных Великобритании готовиться к серьезному росту цен на электроэнергию этой зимой и назвал предстоящие счета за нее «ошеломляющими». При этом он пообещал, что правительство якобы будет помогать британцам пережить кризис.

27 августа Evening Standard дала нестандартные советы британцам по экономии электроэнергии. Газета рекомендовала законопатить окна и мыть посуду в тазике.

26 августа стало известно, что эксперты и благотворительные организации предрекли опасность для жизни британцев из-за повышения цен на газ и электричество. Специалисты, в частности, отметили, что в опасности находится здоровье детей, так как они могут провести грядущую зиму в холодных домах.

В тот же день газета The Financial Times написала, что из-за повышения цен на энергию жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, которая проводится с 24 февраля.

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