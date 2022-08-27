Эксперты предрекли британцам «опасную» зиму из-за роста цен на энергию

Эксперты и благотворительные организации предрекли опасность для жизни британцев из-за повышения цен на газ и электричество. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет Би-Би-Си.

В организации Save the Children отметили, что в опасности находится здоровье детей, так как они могут провести грядущую зиму в холодных домах, а финансовый эксперт Мартин Льюис заявил, что без дополнительной денежной помощи от государства страну ждут серьезные последствия.

«Я умоляю, молюсь и умоляю, чтобы этой зимой было больше государственной помощи, чтобы люди не умирали», — сказал Льюис.

Би-Би-Си пишет, что из-за ожидаемого кризиса выросло давление на кандидатов в лидеры Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс и Риши Сунака, от которых ждут определенных действий, так как ранее они оба пообещали оказать прямую поддержку борющимся с растущими счетами за газ и электроэнергию домохозайствам. Однако ни один из них до сих пор не раскрыл подробностей того, как именно будет оказываться эта поддержка.

Глава британского минфина Надхим Захави, в свою очередь, заявил, что знает, что людям нужно оказать больше помощи, «которая уже в пути» и предложил населению сократить потребление энергии.

Опасность для жизни людей в Британии усмотрели после того, как верхний предел цен на счета домохозяйств был поднят на 80%. Регулятор Ofgem объявил, что с октября счет за газ и электроэнергию вырастет до £3549 в год. При этом аналитики Cornwall Insight предсказывают, что цены вырастут еще больше — до £5400 в январе, и до £6600 — к апрелю.

Издание отмечает, что раньше типичная семья в Соединенном Королевстве платила в год за энергию в среднем £1971.

Ранее в тот же день газета The Financial Times написала, что из-за повышения цен на энергию жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой. Журналисты предположили, что рост цен отразится и на бизнесе — увеличение счетов может привести к сокращению рабочих мест или закрытию компаний.

Тогда же уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступает против заморозки цен на электричество. При этом он признал, что обстановка со стоимостью жизни в стране этой зимой будет сложной.

Накануне Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис продлится больше полугода. По ее словам, Великобритания получает недостаточно газа из Северного моря и должна стать энергоэффективной, чтобы снизить затраты на энергоносители.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».