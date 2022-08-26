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Трасс заявила о длительном энергокризисе в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
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Энергетический кризис в Великобритании продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер, заявила в четверг, 25 августа, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра.

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По словам Трасс, Великобритания получает недостаточно газа из Северного моря и должна стать энергоэффективной, чтобы снизить затраты на энергоносители. Для этого она предлагает сконцентрироваться на возобновляемых источниках энергии, мощности атомных электростанций, а также рассмотреть варианты добычи ресурсов посредством фрекинга (гидроразрыва пласта — один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин).

«Я поддерживаю гидроразрыв пласта в тех областях, где это приемлемо, потому что нам нужно как можно быстрее стать более энергоэффективными», — сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Норидже, которую транслировал телеканал TalkTV.

Трасс добавила, что кризисная ситуация в сфере энергетики затянется и те, кто думает, что это ненадолго, ошибаются. Она отметила, что страна недостаточно быстро переходит на альтернативные углеводородам источники энергии.

«Мы нуждаемся в энергонезависимости страны. И если есть люди, которые думают, что за полгодика всё разрешится, они ошибаются. Это долгосрочная проблема, которая потребует совместных усилий для решения», — отметила глава британского МИД.

Пока Трасс рассуждает о решительных мерах британского правительства для независимости страны от российских углеводородов, журнал The Spectator 24 августа сообщил, что королевство может закупать российскую нефть, от которой отказалась из-за санкций, через третьи страны.

Двумя днями ранее, 22 августа, стало известно о резком скачке импорта российской нефти в Европе. По данным агентства Bloomberg, страны Средиземноморья увеличили поставки на 140 тыс. баррелей в день, а всего в период с 13 по 19 августа объем вырос до 3,41 млн баррелей в сутки. По оценкам агентства, энергетический кризис в Великобритании ударит по домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года.

20 августа мэр Лондона Садик Хан предупредил, что миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. 17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

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