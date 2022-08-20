Мэр Лондона заявил о неспособности британцев платить за отопление и еду

Миллионы британцев предстоящей зимой не смогут оплатить отопление жилья и продукты. Об этом 20 августа на странице в Twitter написал мэр Лондона Садик Хан.

«Для многих речь пойдет о выборе между отоплением и питанием — как ни прискорбно, они не смогут позволить себе ни того ни другого», — поделился он мнением.

По словам мэра Лондона, ранее в Великобритании подобного не наблюдалось. В ситуацию должно вмешаться правительство, чтобы люди смогли удовлетворить основные нужды, подчеркнул Садик Хан.

К записи он прикрепил инфографику агентства Bloomberg, согласно которой размер среднего годового счета за электроэнергию в январе 2023 года может превысить £4 тыс. (280 тыс. рублей).



Также он оценил публикацию Би-би-си о том, что в стране выросла доля молодых людей, которые не могут себе позволить снимать жилье.

17 августа стало известно, что по итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1%, с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года.

В начале августа сообщалось, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок. В июне годовая инфляция в Великобритании побила рекорд за 40 лет, достигнув 9,1%.

Тогда же тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса.

Кризис в Британии разгорелся в том числе на фоне введенных Лондоном антироссийских санкций и решения властей королевства отказаться от российских энергоресурсов.