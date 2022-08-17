Годовая инфляция в Великобритании побила рекорд 1982 года

По итогам июля годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 10,1% с 9,4% месяцем ранее, обновив рекорд 1982 года, сообщает Бюро национальной статистики страны.

Согласно данным, за июль потребительские цены в стране выросли на 0,6%, а в июне — на 0,8%. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, предполагали, что годовая инфляция в Великобритании не превысит 9,8%, а месячная — 0,4%.

Индекс CPIH, свидетельствующий об инфляции с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья, составил 8,8% после 8,2% месяцем ранее. За июль цены по этому показателю выросли на 0,6%.

3 августа газета The Guardian рассказала, что инфляция в Великобритании взлетит до «астрономического» уровня уже в следующем году. По мнению экономистов, резкий скачок инфляции вынудит Банк Англии пойти на более активное повышение процентных ставок.

В июне тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить недовольство бездействием правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Люди жаловались на сокращение зарплат и социальных выплат и требовали от правительства принять более решительные меры для поддержки населения.