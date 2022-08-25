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Spectator узнал о закупке Британией российской нефти через третьи страны

Spectator: после отказа от нефти из России Великобритания закупает ее через третьи страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Великобритания может закупать российскую нефть, от которой отказалась из-за санкций, через третьи страны. Об этом 24 августа сообщил журнал The Spectator.

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Автор статьи Росс Кларк проанализировал информацию управления национальной статистики Великобритании и отметил, что импорт нефтепродуктов из России в июне действительно отсутствовал.

Однако при этом Великобритания закупила нефть у Бельгии, которая не обладает собственными запасами, а имеет только возможность перерабатывать ее. По мнению Кларка, это дает основание полагать, что Великобритания обходит собственный запрет на покупку российской нефти.

22 августа стало известно о резком скачке импорта российской нефти в Европе. По данным агентства Bloomberg, страны Средиземноморья увеличили поставки на 140 тыс. баррелей в день, а всего в период с 13 по 19 августа объем вырос до 3,41 млн баррелей в сутки.

8 августа Bloomberg сообщил о тайных поставках российской нефти в страны юга Европы и Средиземноморья. По данным агентства, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня. Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals. Уточняется, что поставка была произведена из Казахстана.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет РФ на $1 млрд.

2 июня страны Евросоюза приняли шестой пакет санкций против России. В нем введен запрет на морские поставки нефти, но исключен экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, в том числе Венгрия, Германия и Польша, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования. Запрет начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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