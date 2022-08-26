Джонсон выступил против заморозки цен на электричество в Великобритании

Уходящий в сентябре в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался против заморозки цен на электричество. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News 26 августа.

«Я не считаю, что мы должны ограничить цены для совершенно всех домохозяйств, для богатых семей в стране», — сказал он.

При этом премьер признал, что обстановка со стоимостью жизни в Великобритании этой зимой будет сложной. Он подчеркнул, что власти введут необходимые меры, «чтобы добиться энергетической независимости».

Ранее в этот день первый министр Шотландии Никола Стерджен опубликовала в Twitter пост, в котором назвала неподъемными цены на электроэнергию для миллионов британцев. Она считает, что повышение стоимости должно быть отменено, а правительство Великобритании и энергетические компании обязаны согласовать пакет для финансирования заморозки цен.

Накануне министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что энергетический кризис продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер. По ее словам, Великобритания получает недостаточно газа из Северного моря и должна стать энергоэффективной, чтобы снизить затраты на энергоносители. Для этого она предлагает сконцентрироваться в том числе на возобновляемых источниках энергии, мощности атомных электростанций.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

20 августа газета Daily Mail со ссылкой на прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione сообщила, что средний годовой счет за электричество в Британии может достичь £6 тыс. ($7,1 тыс.) в апреле 2023 года.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне разыгрывающегося в Европе энергетического кризиса, среди причин которых эксперты выделяют стремление перейти на зеленую энергетику, введенные антироссийские санкций и отказ западных стран от российских энергоресурсов.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.