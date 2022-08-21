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В Британии предрекли рост среднего годового счета за свет до £6 тыс.

Daily Mail: cредний счет за свет в Великобритании может вырасти до £6 тыс.
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Фото: ТАСС/Алексей Андронов
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Средний годовой счет за электричество в Британии может достичь £6 тыс. ($7,1 тыс.) в апреле 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.

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«Новые данные показывают, что верхний предел цен на энергоносители, который будет обновлен на этой неделе, в следующем году достигнет еще более высокого уровня», — говорится в материале.

Отмечается, что в апреле текущего года размер среднего счета увеличился на 54% и достиг рекордного показателя в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В октябре 2022 года средний счет за электроэнергию увеличится до £3,6 тыс. ($4,2 тыс.).

Издание приводит результаты общественного опроса, проведенного компанией Opinum, которые говорят о том, что 40% респондентов уверены: после октябрьского повышения они едва ли смогут оплачивать счета.

Уточняется, что в пятницу будет объявлень уровень ценового предела, он станет действовать с октября, поскольку наступает зима и растет потребление энергии.

Ранее, 16 августа, стало известно, что в Великобритании снова откроют крупнейшее в стране газовое хранилище Rough, законсервированное в 2017 году. Ранее в нем содержалось до 70% от всего объема хранящегося в подземных хранилищах газа в Британии.

Между тем, 9 августа, агентству Bloomberg стало известно, что британские власти готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если в стране на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключении электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, уточняло агентство.

Ранее, 28 июля, агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO не исключило перебои в подачи электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России. Отмечалось, что компания National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid, уже заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось.

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