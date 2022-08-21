В Британии предрекли рост среднего годового счета за свет до £6 тыс.

Средний годовой счет за электричество в Британии может достичь £6 тыс. ($7,1 тыс.) в апреле 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.

«Новые данные показывают, что верхний предел цен на энергоносители, который будет обновлен на этой неделе, в следующем году достигнет еще более высокого уровня», — говорится в материале.

Отмечается, что в апреле текущего года размер среднего счета увеличился на 54% и достиг рекордного показателя в £1,97 тыс. ($2,4 тыс.). В октябре 2022 года средний счет за электроэнергию увеличится до £3,6 тыс. ($4,2 тыс.).

Издание приводит результаты общественного опроса, проведенного компанией Opinum, которые говорят о том, что 40% респондентов уверены: после октябрьского повышения они едва ли смогут оплачивать счета.

Уточняется, что в пятницу будет объявлень уровень ценового предела, он станет действовать с октября, поскольку наступает зима и растет потребление энергии.

Ранее, 16 августа, стало известно, что в Великобритании снова откроют крупнейшее в стране газовое хранилище Rough, законсервированное в 2017 году. Ранее в нем содержалось до 70% от всего объема хранящегося в подземных хранилищах газа в Британии.

Между тем, 9 августа, агентству Bloomberg стало известно, что британские власти готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если в стране на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключении электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, уточняло агентство.

Ранее, 28 июля, агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO не исключило перебои в подачи электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России. Отмечалось, что компания National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid, уже заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось.