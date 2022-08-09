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В Великобритании готовятся к организованному отключению света зимой

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Karol Kozlowski
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Власти Великобритании готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если в стране на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. О планах британского правительства рассказало 9 августа агентство Bloomberg.

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Сообщается, что при таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключении электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах.

Наиболее вероятный временной промежуток для введения ограничений по электричеству — это январь. Ожидается, что Британия при холодной погоде даже в случае запуска аварийных угольных ТЭЦ столкнется с нехваткой электрических мощностей, которая составляет около шестой части от пикового спроса.

28 июля в Великобритании аналитики National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании — оператора единой британской энергосистемы National Grid, допустили перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России.

Газета The Times писала, что средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.) к началу следующего года из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

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