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В Великобритании расконсервируют крупнейшее газохранилище

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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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В Великобритании снова откроют крупнейшее в стране газовое хранилище Rough. Об этом 15 августа сообщила The Telegraph.

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«Компания Centrica, владелец British Gas, готова начать закачку природного газа в хранилище Rough в начале сентября после получения разрешения от управления охраны труда и техники безопасности», — сообщило издание.

Газохранилище расположено на восточном побережье Англии. Оно было законсервировано в 2017 году из-за опасений по поводу безопасности. Ранее в нем содержалось до 70% от всего объема хранящегося в подземных хранилищах газа в Британии.

9 августа появилась информация о том, что власти Великобритании готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключение электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах.

28 июля в Великобритании аналитики National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании — оператора единой британской энергосистемы National Grid, допустили перебои в подаче электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России.

Газета The Times писала, что средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.) к началу следующего года из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

26 июля читатели Daily Mail возмутились планами властей Великобритании призвать граждан экономить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроэнергии. По данным издания, меры правительства по преодолению энергетического кризиса этой зимой будут включать призывы к населению сократить потребление энергии в случае нехватки электроэнергии или газа.

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