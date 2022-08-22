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В Британии могут начать поощрять экономящих потребление электроэнергии

В Британии могут начать поощрять граждан, экономящих потребление электроэнергии
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/FrankHoermann
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Жителей Великобритании будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщило издание Daily Express.

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С инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

«Компания планирует предложить скидки до £6 за кВт-ч домохозяйствам, которые сократили потребление электроэнергии в занятом трехчасовом слоте с 17:00 до 20:00», — говорится в публикации.

Таким образом оператор хочет поощрить потребителей, отключающих энергозатратные бытовые приборы, как стиральные машины и игровые приставки, в часы пиковой нагрузки, подчеркивает «Газета.Ru».

Представитель National Grid сказал, что они разрабатывают «новую услугу, которая будет доступна потребителям этой зимой».

Организация обратилась к регулятору Ofgem за разрешением ввести схему к концу октября во избежание чрезмерной нагрузке на сеть.

Тогда же появилась информация о том, что годовой счет за электричество в Британии может достичь £6 тыс. ($7,1 тыс.) в апреле 2023 года.

Daily Mail приводит результаты общественного опроса, проведенного компанией Opinum, которые говорят о том, что 40% респондентов уверены: после октябрьского повышения они едва ли смогут оплачивать счета. Уточняется, что в пятницу будет объявлен уровень ценового предела, он станет действовать с октября, поскольку наступает зима и растет потребление энергии.

Ранее, 16 августа, стало известно, что в Великобритании снова откроют крупнейшее в стране газовое хранилище Rough, законсервированное в 2017 году. Ранее в нем содержалось до 70% от всего объема хранящегося в подземных хранилищах газа в Британии.

Между тем, 9 августа, агентству Bloomberg стало известно, что британские власти готовятся к «зимнему сценарию» на тот случай, если в стране на фоне холодной погоды будет наблюдаться дефицит газа. При таких обстоятельствах в стране произойдет организованное отключении электроэнергии не только на промышленных объектах, но и в домохозяйствах, уточняло агентство.

Ранее, 28 июля, агентство Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO не исключило перебои в подачи электроэнергии грядущей зимой из-за неопределенности с поставками газа в Европу из России. Отмечалось, что компания National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid, уже заключила контракты с операторами некоторых угольных электростанций, чтобы они работали дольше, чем планировалось.

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