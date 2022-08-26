The Financial Times предрекла британцам на Рождество выбор между едой и отоплением

Жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой. Причиной такого ультиматума стало повышение цен на энергию, пишет газета The Financial Times 26 августа.

Журналисты, комментируя решение британского энергорегулятора Ofgem о повышении допустимой суммы счетов за энергию на 80%, предположили, что, помимо граждан, решение отразится и на бизнесе — предпринимателей ожидает четырехкратное увеличение счетов, что приведет к сокращению рабочих мест или закрытию компаний.

Кроме того, энергетики предупредили население, что средний счет за газ и электричество для британского домохозяйства вырастет с £1971 (около 141 тыс. рублей) до £3549 (около 254 тыс. рублей) в год.

В газете разъяснили, что такой резкий скачок цен обусловлен сокращением поставок российских энергоносителей.

В издании считают, что правительству Великобритании необходимо задуматься об альтернативных источниках энергии — солнечной, ветряной и атомной. Более того, власти должны выделить миллиарды фунтов стерлингов на поддержку самых уязвимых домохозяйств и компаний, отмечается в статье.

Ранее 26 августа уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступает против заморозки цен на электричество. При этом он признал, что обстановка со стоимостью жизни в стране этой зимой будет сложной. По его словам, власти введут необходимые меры, «чтобы добиться энергетической независимости».

Накануне министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра, заявила, что энергетический кризис продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер. По ее словам, Великобритания получает недостаточно газа из Северного моря и должна стать энергоэффективной, чтобы снизить затраты на энергоносители. Для этого она предлагает сконцентрироваться в том числе на возобновляемых источниках энергии, мощности атомных электростанций.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса.

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