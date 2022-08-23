Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре

Стоимость газа в ЕС может достичь $4000 за тысячу кубометров уже в первой половине сентября, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее «Газпром» прогнозировал такую цену зимой. Но стоимость голубого топлива с конца июля держится на высоких отметках, а 22 августа на бирже в ЕС превысила $3000 за тысячу кубометров. Основная причина подорожания — снижение поставок из России и повышенный спрос на топливо в преддверии отопительного сезона в Европе, пояснили участники рынка. Также на ситуацию влияет нехватка СПГ на мировом рынке — страны Азии активно скупают сжиженный газ.

Большое достижение

Уже в первой половине сентября цена на газ в Европе может достичь $4000 за тысячу кубометров . Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты . Ранее «Газпром» предрекал такую цену зимой . Но с 18 августа стоимость голубого топлива находится на уровне выше $2400, а 22-го на бирже в ЕС она превысила $3000 за тысячу кубометров . Для сравнения: в августе прошлого года тот же объем стоил в районе $500.

— Основная причина роста цен на газ в Европе — снижение поставок из России и повышенный спрос на топливо. Учитывая, что впереди отопительный сезон, а подземные газовые хранилища (ПГХ) не заполнены достаточным образом, можно ожидать дальнейшего роста цен . В такой ситуации планка в $4000 вполне возможна уже в первые недели сентября, — сказал «Известиям» директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

«Газпром» 19 августа заявил о приостановке поставок газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата . После завершения работ и при отсутствии технических неисправностей поставки голубого топлива будут восстановлены до уровня 33 млн кубометров в сутки, отметили в компании.

Условия рывка Газопровод «Северный поток» Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Очередной скачок цен на газ был вызван этим объявлением «Газпрома», считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

До этого, в середине июня, поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли из-за антироссийских санкций . Агрегат не возвращали с техобслуживания в Канаде. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в РФ.

«Известия» направили запросы в «Газпром» и Минэнерго.

Частичная приостановка работы мощностей «Северного потока» из-за санкций Канады привела к сокращению темпов закачки газа в европейские хранилища . СМИ писали, что средний уровень заполненности ПГХ стран ЕС составляет около 77% .

— Приостановка работы СП-1 вызовет торможение закачки газа в ПХГ европейских стран, что уже происходило в последние месяцы: в мае в подземные газовые хранилища на территории ЕС закачивалось в среднем 467 млн кубометров газа в сутки, в июне — 385 млн, а в июле — уже 382 млн, — отметил Кирилл Родионов.

Условия рывка Турбина газопровода «Северный поток» Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Thissen

Цены на газ в ЕС продолжают расти, так как участники рынка уже длительное время находятся под давлением сообщений о риске полного прекращения работы СП-1 , отметил начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров. До зимы еще много времени, и неопределенность будет только нарастать, что поспособствует дальнейшему росту цены, поэтому и уровень в $4000 нельзя исключать, добавил эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова полагает, что отметки в $4000 котировки могут достичь к ноябрю, если конец осени и зима не окажутся аномально теплыми.

Указали выход

Причиной торможения закачки ПХГ ранее стала не только летняя жара, увеличившаяся спрос на газ для кондиционирования, но и сокращение трубопроводных поставок из России — с 266 млн кубометров в мае до 169 млн в июне и 125 млн в июле (согласно данным Европейский сети операторов газотранспортных систем), подчеркнул Кирилл Родионов.

Как следствие, доля российского трубопроводного газа в структуре импорта голубого топлива в ЕС снизилась с 27% в мае до 15% в июле, в то время как доля СПГ за тот же период выросла с 34% до 41% соответственно, отметил эксперт. Впрочем, СПГ не позволяет полностью перекрыть снижение поставок «по трубе» из России , сказал он. Объемов сжиженного природного газа на мировом рынке недостаточно — его активно скупают и страны Азии, поэтому за этот вид топлива разворачивается настоящая конкуренция, добавил Андрей Лобода. Как писали «Известия», ранее Еврокомиссия рекомендовала заменять российский трубопроводный газ ресурсом из Норвегии, Алжира, Катара и Египта, а также из Азербайджана. Но объемы, сравнимые с российскими, ни одна из этих стран поставить не может, указывали эксперты .

Условия рывка Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

У Европы нет альтернативы российскому трубопроводному газу, отметила Наталья Мильчакова. Например, у Германии не получилось подписать контракт с Катаром о поставках СПГ, так как страна потребовала соглашения сроком на 20 лет, что не устроило Германию. США же пока способны поставлять в Европу очень небольшие объемы СПГ, причем преимущественно в Испанию и Португалию, куда Россия трубопроводный газ не поставляет, добавила эксперт.

Единственный выход для Евросоюза избежать жесткого режима экономии газа и электричества зимой, а также высоких цен на них — это запустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» , считает Наталья Мильчакова. По ее словам, тогда цены на голубое топливо в Европе могут резко упасть.

21 августа вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2». Вторая ветка российского газопровода позволит решить серьезные проблемы немецкой экономики и даст время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений, указывал политик. Из-за высоких цен на газ Евросоюз ждет рост инфляции, ухудшение качества жизни людей, а также снижение конкурентоспособности промышленности, писали «Известия».

Условия рывка Фото: PREUTERS/Lisi Niesner