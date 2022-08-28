Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан готовиться к серьезному росту счетов за электроэнергию этой зимой. Об этом он заявил в своей колонке для Daily Mail.

«Предстоящие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут ошеломляющими. Многих из нас стоимость отопления наших домов уже пугает», — написал он 27 августа.

Он отметил, что правительство будет помогать людям пережить кризис. Премьер-министр пообещал, что большие суммы будут направлены на помощь людям с оплатой своих счетов. Джонсон также заявил, что его преемник на посту главы кабмина продолжит оказывать финансовую помощь.

27 августа Evening Standard дала нестандартные советы британцам по экономии электроэнергии. Газета рекомендовала законопатить окна и мыть посуду в тазике.

26 августа стало известно, что эксперты и благотворительные организации предрекли опасность для жизни британцев из-за повышения цен на газ и электричество. Специалисты, в частности, отметили, что в опасности находится здоровье детей, так как они могут провести грядущую зиму в холодных домах.

В тот же день газета The Financial Times написала, что из-за повышения цен на энергию жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, которая проводится с 24 февраля.

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