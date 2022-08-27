Британцам посоветовали мыть посуду в тазике и конопатить окна

Британское издание Evening Standard 27 августа опубликовало статью, в которой дало жителям страны ряд советов по экономии электроэнергии на фоне роста цен.

Авторы материала составили список из 20 рекомендаций о том, как можно сократить потребление электричества. Среди прочего, они посоветовали британцам заделать оконные и дверные щели, а также установить солнечные батареи.

Другие меры по сокращению энергопотребления включают регулировку отопления в жилых и нежилых помещениях.

«Понижение температуры на один градус сократит ваши счета за отопление на десять процентов. Выключите радиаторы в неиспользуемых помещениях. Если у вас есть водонагреватель, попробуйте включать его только на пару часов утром и вечером», — пишут авторы статьи.

Кроме того, в статье рекомендуют перейти на светодиодные лампочки, мыть посуду в тазике и принимать душ, а не ванную.

«Зима на пороге, а счета за электроэнергию рекордно высоки — не самое лучшее сочетание в условиях кризиса стоимости жизни», — делается вывод в публикации.

26 августа стало известно, что эксперты и благотворительные организации предрекли опасность для жизни британцев из-за повышения цен на газ и электричество. Специалисты, в частности, отметили, что в опасности находится здоровье детей, так как они могут провести грядущую зиму в холодных домах.

В тот же день газета The Financial Times написала, что из-за повышения цен на энергию жителям Великобритании на ближайшее Рождество предстоит сделать выбор между отоплением и едой.

Издание Daily Express 21 августа написало, что британцев будут поощрять за экономное расходование электроэнергии в часы пиковой нагрузки. С такой инициативой выступил оператор единой британской энергосистемы National Grid.

Резкое подорожание электроэнергии в Британии наблюдается на фоне назревающего энергокризиса в Европе. Одной из его причин стал отказ от российской энергии странами ЕС из-за спецоперации РФ по защите жителей Донбасса, которая проводится с 24 февраля.

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