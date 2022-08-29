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Исследователь спецслужб США счел причастным ЦРУ к убийству Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Убийство политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) могло быть организовано при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. С таким заявлением выступил исследователь американских спецслужб Дуглас Валентайн, сообщил портал Aydinlik 29 августа.

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По его словам, украинская разведка полностью подчинена «большому брату» из США, а убийство такого масштаба могло быть осуществлено только с поддержкой ЦРУ.

Как он отметил, даже в отсутствие прямых доказательств причастности ЦРУ к подрыву автомобиля Дугиной выводы можно сделать по стилю работы спецслужбы.

«ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы не считали, что риск того стоит», — сказал он.

Также он подчеркнул, что в ЦРУ должны были «очень интересоваться подготовкой женщины-убийцы к службе». Он назвал это стандартной операцией спецслужб.

Валентайн — эксперт по работе спецслужбы, автор книги «Операция «Феникс», опубликованной в 1990 году, о кровавых тайных операциях, проведенных Соединенными Штатами в Южном Вьетнаме.

28 августа российский хакер из группы RahDit в беседе с «Известиями» отметил, что вероятность убийства журналистки Дарьи Дугиной без ведома украинских спецслужб крайне мала. Он охарактеризовал подозреваемую в убийстве Наталью Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб. Он добавил, что до убийства Дугиной женщина находилась в Мариуполе и маскировалась под местного жителя.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву. В районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления и установлении фактов причастности к нему украинских спецслужб.

По данным ФСБ, исполнителем убийства является гражданка Украины Наталья Вовк, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. В Москве предполагаемая убийца дочери философа Александра Дугина представлялась Юлией и показывала казахстанский паспорт.

Подозреваемая объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда она выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие лица. Их личности устанавливаются.

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