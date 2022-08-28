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Хакер RahDit заявил о помощи Вовк спецслужб Украины и Запада в убийстве Дугиной

Хакер RahDit: Вовк не смогла бы совершить убийство Дугиной без ведома спецслужб Украины и Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский хакер из группы RahDit считает, что вероятность убийства Натальей Вовк журналистки Дарьи Дугиной без ведома украинских спецслужб крайне мала. Такое мнение он высказал 28 августа в беседе с «Известиями», добавив, что следует говорить о структурах не только Киева, но и всего коллективного Запада.

«Взрывчатка у нас в стране, к счастью, в магазинах не продается, а провоз через границу… Мы в это очень слабо верим. Вряд ли она везла эту взрывчатку на своей машине вместе с дочкой. Зачем рисковать, когда все можно получить в Москве?» — отметил киберэксперт.

Хакер также добавил, что Вовк нужны были средства на жизнь в российской столице. Ей нужно было снимать квартиру, кормить себя и ребенка, оплачивать бензин, пользоваться услугами связи и т.п.

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«По всей видимости, действительно, у Вовк есть некоторый опыт проведения слежки и получения информации о местонахождении того человека, против которого она совершила террористический акт», — подытожил хакер.

Ранее, 28 августа, киберэксперт охарактеризовал Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб. Он добавил, что до убийства Дугиной женщина находилась в Мариуполе и маскировалась под местного жителя.

25 августа «Известия» опубликовали фото квартиры, которую Вовк снимала в Москве по соседству с Дарьей Дугиной. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

В настоящее время украинка Наталья Вовк объявлена в розыск. Предполагается, что она может скрываться в Эстонии, куда выехала после совершения преступления. Следственный комитет допустил, что к убийству журналистки могут быть причастны и другие люди. Их личности устанавливаются.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. В районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

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