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Убийца дочери Дугина представлялась Юлией и показывала казахстанский паспорт

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Фото: ФСБ РФ
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Убийца дочери философа Александра Дугина представлялась Юлией и показывала казахстанский паспорт.

Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа по дороге домой. Она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором ее отец читал лекцию. Машина взорвалась на ходу в районе поселка Большие Вяземы. Следователи подтвердили, что за рулем действительно была дочка философа. Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Наталья Вовк арендовала гараж в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где прожила больше месяца. Как рассказал владелец гаража, Вовк позвонила в полночь, представилась Юлией, и сказала, что хочет срочно арендовать помещение. К тому времени она была на территории Российской Федерации уже неделю.

Когда украинка встретилась с хозяином, уточнила, что помещение нужно ее дяде на неделю, но оплатила за месяц. При этом предоставила казахстанский паспорт.

По мнению владельца, автомобиль вряд ли заезжал в гараж, а находящиеся там коробки и огнетушители, которые попали на видеозапись правоохранителей, остались от старых арендаторов.

В последний раз он связывался с Вовк 19 августа, чтобы узнать, будет ли она продлевать аренду, на что она ответила, что сообщит позже. Но уже в это время она оставила пропуск и ключи охраннику гаражного кооператива.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

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