Захарова назвала ложью слова Зеленского о непричастности Киева к убийству Дугиной

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не причастен к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной является «очередным звеном в цепочки лжи». Об этом в среду, 24 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Зеленский в очередной раз перед телекамерами говорит, что они не имеют к этому [убийство Дарьи Дугиной] отношения. <...> Ну это тоже ничего нового. Очередное звено в цепочке лжи. Но и это не видит Запад. Не потому, что не может видеть, а потому, что киевский режим выполняет ровно то, что прописано было в этих самых западных методичках», — заявила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Захарова также указала, что с территории Украины много лет модерируется работа сайта «Миротворец», где публикуются персональные данные людей, в том числе адреса и личные телефонные номера.

«И сейчас, как об этом сказал постпред России при ООН господин Небензя на заседании Совбеза, журналистам, напротив страницы Даши стоит пометка «ликвидирован», а она была в этом списке», — добавила представитель МИДа.

Накануне постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия ожидает оценки правоохранительными органами Чехии высказывания министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной, которая заявила, что не испытывает жалости ни к журналистке, ни к ее отцу — философу Александру Дугину. Небензя отметил, что данные высказывания не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

В том же выступлении Небензя призвал ООН осудить убийство Дарьи Дугиной, а также возложил ответственность на западные страны за поддержку украинских террористов и курса Киева на «уничтожение как можно большего числа русских».

Тогда же Зеленский заявил, что Украину не интересует Дарья Дугина, так как она не является гражданкой страны и находится вне территории Украины.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», где она присутствовала в качестве почетного гостя. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на отца Дарьи Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что преступление было подготовлено украинскими спецслужбами, а его исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное общеопасным способом». В правоохранительных органах ранее сообщали, что Вовк будет объявлена в розыск с целью выдачи.

22 августа ФСБ опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами. После подрыва автомобиля 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк.