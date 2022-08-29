США ускорят производство реактивных систем залпового огня HIMARS в целях наращивания военной помощи Украине. Об этом в воскресенье, 28 августа, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Уильм Ла Планте.

«Это включает в себя предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы», — цитирует заявление американского замминистра журнал Newsweek, сделанное по итогу его визита на предприятие ведущего оборонного концерна Lockheed Martin — производителя ракетных систем и управляемых реактивных снарядов калибра 277 мм GMLRS.

Впервые о поставках реактивных систем HIMARS президент Джо Байден объявил 1 июля. По данным на 9 августа, в общей сложности Киеву было поставлено 16 установок. М142 HIMARS — система на трехколесном шасси, выпуск которой стартовал в 1990-ые годы. Концепция оружия сводится к скорости нанесения ударов и высокой точности, при этом установку нельзя отнести к категории высокоточного оружия. С HIMARS можно сопоставить российские ракетные системы залпового огня типа «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», особенно с самыми совершенными корректируемыми ракетами последних поколений. При этом использование вместо GMLRS оперативно-тактической ракеты ATACMS вкупе с американской ракетной системой возводит комплекс до более совершенных образцов российской техники — в том числе оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Ключевые преимущества HIMARS — мобильность и возможность оперативно перезаряжать систему, что занимает около пяти минут. Хотя второй параметр требует большого объема боеприпасов, которым не располагают украинские боевики.

Американская сторона выразила уверенность в решающей роли реактивной установки в помощи Киеву. Аналогичную позицию обозначал советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Однако эксперты китайской Global Times также охарактеризовали как эквивалентные оснащенные ATACMS американские системы HIMARS российским комплексу «Искандер» и ракете «Калибр», отметив, что одна поставленная система вооружения не обернется существенным повтором хода боевых действий.

К тому же, на театре боевых действий Вооруженные силы России регулярно ликвидируют военную технику американского производства, в том числе — HIMARS. Так, 9 августа было уничтожено около 300 снарядов к системе, 12 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты РСЗО в районе Новой Каховки, 19 августа в том же районе был выполнен перехват 12 снарядов HIMARS, 22 августа российские ПВО уничтожили восемь снарядов реактивной системы. Наконец, в конце августа удар ВС РФ лишил Украину складов с боеприпасами к американским установкам в Днепропетровской области и под Одессой.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских боевиков. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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