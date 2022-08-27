ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов с ракетами к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — заявил Конашенков.

Ранее в этот же день сообщалось о сбитом Воздушно-космическими силами (ВКС) России истребителе МиГ-29 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). По словам Конашенкова, украинский самолет был обнаружен летчиками ВКС России в районе Малиновки. Кроме того, военные уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

Тогда же представитель Минобороны доложил об уничтожении до 100 националистов и трех боевых машин РСЗО «Град» под Харьковом. Помимо этого, в результате ударов оперативно-тактической авиации в районе Квитневое Николаевской области было ликвидировано свыше 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

25 августа российские военные поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате атаки уничтожены по одному Су-27 и Су-24. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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