Реклама
Прямой эфир
Мир
В Харьковской области уничтожено до 100 националистов
Мир
Сенатор США назвал Турцию главной угрозой Восточному Средиземноморью
Мир
Лавров указал на расистское деление мира Западом «на исключительных и остальных»
Мир
ВСУ за сутки трижды обстреляли ЗАЭС
Мир
Источник рассказал о вербовке СБУ выезжающих в Россию украинских граждан
Мир
Пожилая британка пожаловалась на живших у нее украинских беженцев
Мир
Губернатор Нью-Йорка Хокул попросила сторонников Трампа покинуть штат
Общество
Лесные пожары под Рязанью не выходят за контур их тушения
Спорт
Алоян назвал победу Гассиева «возвращением Тайсона»
Мир
Российский спутник «Канопус-В» обнаружил обмеление рек в Европе
Культура
Сериал «Дом дракона» продлили на второй сезон
Экономика
Из Уханя в Москву отправили первый поезд со специальными сортами чая
Сюжет:

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов с ракетами к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Залповый вброс: скажутся ли поставки Украине систем HIMARS на ходе СВО
Каковы реальные возможности американских РСЗО и почему ложны слухи об их неуязвимости

«Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Преображенка Днепропетровской области уничтожен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777», — заявил Конашенков.

Ранее в этот же день сообщалось о сбитом Воздушно-космическими силами (ВКС) России истребителе МиГ-29 в небе над Донецкой Народной Республикой (ДНР). По словам Конашенкова, украинский самолет был обнаружен летчиками ВКС России в районе Малиновки. Кроме того, военные уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

Тогда же представитель Минобороны доложил об уничтожении до 100 националистов и трех боевых машин РСЗО «Град» под Харьковом. Помимо этого, в результате ударов оперативно-тактической авиации в районе Квитневое Николаевской области было ликвидировано свыше 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

25 августа российские военные поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате атаки уничтожены по одному Су-27 и Су-24. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022