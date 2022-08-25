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ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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ВС РФ поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом в четверг, 25 августа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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«Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов», — указал он.

Кроме того, в Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что около 200 украинских солдат уничтожены в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Кроме того, уничтожено 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбасс.

Днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены. Министр также добавил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции — сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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