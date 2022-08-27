ВКС России сбили в ДНР украинский истребитель МиГ-29

Российские военные сбили истребитель МиГ-29 в ДНР. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что украинский самолет был обнаружен летчиками ВКС России в районе Малиновки. Кроме того, военные уничтожили самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1».

Ранее 27 августа Игорь Конашенков также сообщил, что российские ВКС уничтожили до 100 националистов и три боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Харьковской области. Помимо этого в результате ударов оперативно-тактической авиации в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ.

25 августа российские военные поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате атаки уничтожены по одному Су-27 и Су-24. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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