Штурмуя в небесах: за сутки украинские ВВС лишились десятка самолетов

Под Миргородом и Днепром на земле уничтожены пять самолетов, еще несколько тяжело повреждены. Об этом 25 августа заявили в Минобороны РФ. В это же день президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих в Министерстве обороны на 137 тыс. человек. Ч исленность гражданского персонала ведомства существенно не изменится. Эксперты считают, что решение связано с изменением военно-политической ситуации вокруг России и позволит оптимизировать структуру Вооруженных сил. В то же время украинские вооруженные формирования продолжили обстрелы Запорожской атомной электростанции. Российские военные отчитались о том, что все огневые точки, откуда наносили удары по ЗАЭС, были уничтожены.

Застали на земле

— Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме с Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов , — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

Штурмуя в небесах Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Таким же образом уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 националиста и семь единиц военной техники. В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 резервистов и 10 единиц военной техники, следовавших на Донбасс, заявили в Минобороны.

В Хмельницкой области ВКС России уничтожили цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. А в городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых ремонтировали радиолокационный станции ПВО и контрбатарейной борьбы, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода «МиГремонт», в котором восстанавливали авиационную технику ВС Украины.

Увеличение штата

В четверг опубликован указ Владимира Путина о существенном увеличении численности Вооруженных сил страны. С 1 января 2023 года по новому штату их максимальная численность составит 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Увеличение произошло за счет военного персонала. Его количество выросло сразу на 137 тыс. человек. Правительству страны поручено выделить Минобороны необходимые средства для реализации указа.

— Такое увеличение потребовалось из-за полностью изменившейся военно-политической обстановки вокруг нашей страны, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это не только ситуация на Украине, но и в целом действия НАТО в Европе. Поэтому увеличивается именно военный, а не гражданский персонал . До нынешнего лимита в миллион человек Вооруженные силы уменьшили в 2008 году, в совершенно других геополитических реалиях.

Штурмуя в небесах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Редко об этом вспоминают, но у в структурах Министерства обороны России людей в погонах лишь около половины, добавил эксперт. До сегодняшнего указа президента было 1 млн военнослужащих и плюс еще около 900 тыс. человек гражданского персонала. Теперь военные будут заметно преобладать.

— Увеличение лимита потребуется для формирования дополнительных подразделений в существующих частях, создания новых. Наверняка включат в это число и формируемые сейчас многочисленные добровольческие батальоны. Возможно, в перспективе войдут в них и армейские корпуса нынешних ЛНР и ДНР. Не зря в Новороссии настойчиво говорят о скором референдуме по присоединению республик к России. Указ вступает в действие через несколько месяцев, с января следующего года, до того времени возможны серьезные изменения.

Атомный террор

Украинские войска продолжают артиллерийские удары по Запорожской атомной электростанции и городу Энергода р, рассказали в Минобороны. В течение суток их артиллерия семь раз обстреляла район АЭС из крупнокалиберных орудий, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Российские ВС ответным огнем уничтожили огневые средства противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено семь пунктов управления, четыре склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники и 149 районов сосредоточения войск.

Штурмуя в небесах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России сбили пять беспилотных летательных аппаратов и 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Минные подходы

В четверг в Минобороны рассказали про новые факты использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

— В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику , в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, — заявил Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также рассказал, что в Березнеговатом Николаевской области в Доме Культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ , подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются , люди фактически используются националистами в качестве живого щита.

Точный расчет

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

С первых дней специальной военной операции ефрейтор Николай Лигостаев в составе артиллерии поддерживает российские подразделения. Обороняясь, украинские националисты открыли ответный огонь по позициям наших войск. В результате очередной атаки машина с командованием самоходно-артиллерийского дивизиона оказалась под вражеским огнем. Лигостаев, рискуя жизнью, вывел автомобиль в безопасное место, сохранив жизнь командному составу.

«Умелые и решительные действия ефрейтора Николая Лигостаева позволили обеспечить сохранность пункта управления огнем, который продолжил свою работу для выполнения всех поставленных огневых задач по артиллерийской поддержке наступающих войск Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны.

Штурмуя в небесах Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Ефрейтор Владислав Билло в составе батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона продвигался по маршруту, когда обнаружил замаскированные позиции реактивной артиллерийской батареи противника. Он сразу передал координаты командованию, но в этот момент националисты начали готовиться к смене позиций. Владислав, отвлекая противника, вступил в бой.

— Мужественные и самоотверженные действия Владислава позволили задержать батарею противника на занимаемой позиции, что способствовало нанесению артиллерийского удара и уничтожению живой силы, вооружения и военной техники украинских радикалов, — рассказали в военном ведомстве.

Батальонно-тактическая группа майора Владимира Нахтармина обеспечивала артиллерийской поддержкой наступление российских военных. Продвигаясь вглубь обороны противника, наши военнослужащие обнаружили опорный пункт украинских националистов и немедленно доложили об этом командованию.