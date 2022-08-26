 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом
Мир
Посольство России обвинило власти Латвии в объявлении войны мемориалам
Мир
Вечный огонь зажгли впервые за долгое время на Саур-Могиле в ДНР
Мир
Китай выступил против любых официальных контактов США и Тайваня
Мир
Посол Украины обвинил Испанию в недостаточных поставках оружия Киеву
Мир
Сервис отслеживания зафиксировал полет британского разведчика у Черного моря
Экономика
Москва и Минск договорились о переводе платежей в российские рубли
Экономика
Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $3300
Мир
ВСУ нанесли удар из РСЗО «Ураган» по химзаводу «Стирол» в Горловке
Мир
В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата
Мир
Шедший в Грецию российский танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
/

Штурмуя в небесах: за сутки украинские ВВС лишились десятка самолетов

А в Запорожье разбиты корпуса авиационного ремонтного завода
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Миргородом и Днепром на земле уничтожены пять самолетов, еще несколько тяжело повреждены. Об этом 25 августа заявили в Минобороны РФ. В это же день президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих в Министерстве обороны на 137 тыс. человек. Численность гражданского персонала ведомства существенно не изменится. Эксперты считают, что решение связано с изменением военно-политической ситуации вокруг России и позволит оптимизировать структуру Вооруженных сил. В то же время украинские вооруженные формирования продолжили обстрелы Запорожской атомной электростанции. Российские военные отчитались о том, что все огневые точки, откуда наносили удары по ЗАЭС, были уничтожены.

Застали на земле

— Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме с Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

Штурмуя в небесах
Украинский СУ 27
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
План в действии: Сергей Шойгу рассказал о причинах замедления наступления
По словам министра, поставки западного оружия не помешают выполнению всех задач

Таким же образом уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 националиста и семь единиц военной техники. В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 резервистов и 10 единиц военной техники, следовавших на Донбасс, заявили в Минобороны.

В Хмельницкой области ВКС России уничтожили цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. А в городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых ремонтировали радиолокационный станции ПВО и контрбатарейной борьбы, а также производственные корпуса авиационного ремонтного завода «МиГремонт», в котором восстанавливали авиационную технику ВС Украины.

Увеличение штата

В четверг опубликован указ Владимира Путина о существенном увеличении численности Вооруженных сил страны. С 1 января 2023 года по новому штату их максимальная численность составит 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Увеличение произошло за счет военного персонала. Его количество выросло сразу на 137 тыс. человек. Правительству страны поручено выделить Минобороны необходимые средства для реализации указа.

Такое увеличение потребовалось из-за полностью изменившейся военно-политической обстановки вокруг нашей страны, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это не только ситуация на Украине, но и в целом действия НАТО в Европе. Поэтому увеличивается именно военный, а не гражданский персонал. До нынешнего лимита в миллион человек Вооруженные силы уменьшили в 2008 году, в совершенно других геополитических реалиях.

Штурмуя в небесах
армия РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Южный акцент: на николаевском направлении началось наступление
Вооруженными силами РФ освобождены несколько населенных пунктов и около 50 кв. км

Редко об этом вспоминают, но у в структурах Министерства обороны России людей в погонах лишь около половины, добавил эксперт. До сегодняшнего указа президента было 1 млн военнослужащих и плюс еще около 900 тыс. человек гражданского персонала. Теперь военные будут заметно преобладать.

Увеличение лимита потребуется для формирования дополнительных подразделений в существующих частях, создания новых. Наверняка включат в это число и формируемые сейчас многочисленные добровольческие батальоны. Возможно, в перспективе войдут в них и армейские корпуса нынешних ЛНР и ДНР. Не зря в Новороссии настойчиво говорят о скором референдуме по присоединению республик к России. Указ вступает в действие через несколько месяцев, с января следующего года, до того времени возможны серьезные изменения.

Атомный террор

Украинские войска продолжают артиллерийские удары по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар, рассказали в Минобороны. В течение суток их артиллерия семь раз обстреляла район АЭС из крупнокалиберных орудий, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Российские ВС ответным огнем уничтожили огневые средства противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено семь пунктов управления, четыре склада боеприпасов, хранилище топлива для военной техники и 149 районов сосредоточения войск.

Штурмуя в небесах
Военнослужащие РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Не стреляй, убьет: как ГД предупредила мир о ядерной катастрофе
И прислушаются ли к российским депутатам на Западе

В ходе контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России сбили пять беспилотных летательных аппаратов и 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Минные подходы

В четверг в Минобороны рассказали про новые факты использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, — заявил Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он также рассказал, что в Березнеговатом Николаевской области в Доме Культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
Своевременные удары по складам вооружений позволяют сорвать планы противника, отмечают эксперты

В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась.

Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве живого щита.

Точный расчет

В российском военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

С первых дней специальной военной операции ефрейтор Николай Лигостаев в составе артиллерии поддерживает российские подразделения. Обороняясь, украинские националисты открыли ответный огонь по позициям наших войск. В результате очередной атаки машина с командованием самоходно-артиллерийского дивизиона оказалась под вражеским огнем. Лигостаев, рискуя жизнью, вывел автомобиль в безопасное место, сохранив жизнь командному составу.

«Умелые и решительные действия ефрейтора Николая Лигостаева позволили обеспечить сохранность пункта управления огнем, который продолжил свою работу для выполнения всех поставленных огневых задач по артиллерийской поддержке наступающих войск Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны.

Штурмуя в небесах
Боевая работа расчетов РСЗО "Град"
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

Ефрейтор Владислав Билло в составе батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона продвигался по маршруту, когда обнаружил замаскированные позиции реактивной артиллерийской батареи противника. Он сразу передал координаты командованию, но в этот момент националисты начали готовиться к смене позиций. Владислав, отвлекая противника, вступил в бой.

— Мужественные и самоотверженные действия Владислава позволили задержать батарею противника на занимаемой позиции, что способствовало нанесению артиллерийского удара и уничтожению живой силы, вооружения и военной техники украинских радикалов, — рассказали в военном ведомстве.

Батальонно-тактическая группа майора Владимира Нахтармина обеспечивала артиллерийской поддержкой наступление российских военных. Продвигаясь вглубь обороны противника, наши военнослужащие обнаружили опорный пункт украинских националистов и немедленно доложили об этом командованию.

На основании полученных данных Нахтармин сделал точные расчеты и грамотно организовал артиллерийский огонь по позициям боевиков. В результате дивизионом майора Владимира Нахтармина было уничтожено более 60 националистов и до 10 единиц вооружения и военной техники.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022