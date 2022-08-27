В Харьковской области уничтожено до 100 националистов

Российские ВКС высокоточным оружием уничтожили до 100 националистов в Харьковской области. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Дергачи Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено до 100 националистов», — сообщил он.

Кроме того, уничтожены три боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также более десяти единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Также в результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье 30-я механизированная и 95-я десантно-штурмовая бригады ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.

Вместе с тем в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области было нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более 130 боевиков и десяти единиц военной техники.

Помимо этого, в результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям подразделений 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Квитневое Николаевской области уничтожено более 40 процентов личного состава данного подразделения.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 50 националистов у Северска и Яковлевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений двух механизированных бригад ВСУ в Новомихайловке ДНР и Дибровном Харьковской области оставили свои позиции.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что около 200 украинских солдат уничтожены в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Кроме того, уничтожено 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбасс.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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