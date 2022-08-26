ВС РФ уничтожили более 50 националистов у Северска и Яковлевки

ВС РФ ударами по 25-й воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки уничтожили более 50 националистов. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также были поражены девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области», — сказал он.

Кроме того, в связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений две механизированные бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и Дибровном Харьковской области оставили свои позиции.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что около 200 украинских солдат уничтожены в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Кроме того, уничтожено 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбасс.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».