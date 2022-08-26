Реклама
Прямой эфир
Мир
В небе над Херсоном взорвалось не менее 10 ракет
Мир
Лукашенко заявил о переоборудовании белорусских самолетов под ядерное оружие
Общество
В МЧС заявили о ликвидации верховых пожаров в Рязанской области
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Экономика
Крупнейший поставщик серверов Dell уходит с российского рынка
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Мир
Губернатор Приморья сообщил о ликвидации на Украине наемника из США
Происшествия
В Курске задержан шпионивший за военными объектами РФ украинский агент
Мир
Мишустин указал на негативную отдачу Западу от антироссийский санкций
Мир
Япония потратит на похороны экс-премьера Абэ более $1,8 млн
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Сюжет:

ВС РФ уничтожили более 50 националистов у Северска и Яковлевки

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ ударами по 25-й воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки уничтожили более 50 националистов. Об этом в пятницу, 26 августа, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также были поражены девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Штурмуя в небесах: за сутки украинские ВВС лишились десятка самолетов
А в Запорожье разбиты корпуса авиационного ремонтного завода

«За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное Донецкой Народной Республики, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области», — сказал он.

Кроме того, в связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений две механизированные бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и Дибровном Харьковской области оставили свои позиции.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что около 200 украинских солдат уничтожены в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Кроме того, уничтожено 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбасс.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022