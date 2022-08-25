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На ж/д станции под Днепром в результате удара уничтожено 200 солдат ВСУ

Минобороны России сообщило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине
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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Около 200 украинских солдат уничтожено в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Днепром. Об этом 25 августа заявили в Минобороны РФ.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — говорится в сводке ведомства.

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Кроме того, еще 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники уничтожено в результате высокоточного удара по командному пункту группировки украинских войск «Каховка» в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило, что 24 августа на Украине было объявлено 189 воздушных тревог. Отмечалось, что это рекордный показатель.

До этого, 24 августа, Госдеп США призвал американцев покинуть территорию Украины в ближайшие дни. Ситуация с безопасностью на территории всей страны остается крайне нестабильной и может ухудшиться без предупреждения, пояснили в ведомстве.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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