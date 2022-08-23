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Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину

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Фото: REUTERS/Anatolii Siryk
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Государственный департамент США призывает граждан Америки покинуть территорию Украины в ближайшие дни. Соответствующее предупреждение было опубликовано посольством США в Киеве 23 августа на официальном сайте.

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Отмечается, что ситуация с безопасностью на территории всей страны остается «крайне нестабильной» и может ухудшиться «без предупреждения». В качестве предпочтительного способа эвакуации посольство указывает безопасные частные варианты наземного транспорта.

15 июля американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. В посольстве заявили о якобы осведомленности о «возможном ракетном ударе».

30 мая в Киев прибыла новый посол США на Украине Бриджит Бринк, которая была назначена послом США на Украине американским президентом Джо Байденом 25 апреля текущего года и утверждена Сенатом США 18 мая. До этого Бринк была послом США в Словакии.

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Вместе с этим были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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