Новый посол США на Украине прибыла в Киев

Новый посол США на Украине Бриджит Энн Бринк прибыла в Киев. Об этом 30 мая сообщается на сайте диппредставительства.

Отмечается, что Бринк прибыла в Киев 29 мая. Дипломат была назначена послом США на Украине американским президентом Джо Байденом 25 апреля текущего года, сенат единогласно утвердил ее кандидатуру 18 мая. До этого Бринк была послом США в Словакии.

«Ранее она занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и затянувшимися конфликтами в Европе. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и в Тбилиси (Грузия)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Бринк говорит по-русски, изучала словацкий, грузинский, сербский и французский языки.

22 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что в США рассматривают возможность отправки войск спецназа на Украину для охраны посольства страны, которое недавно возобновило свою работу. Однако по информации издания, предложение еще не было официально передано ни главе Пентагона Ллойду Остину, ни главе комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Его также не получил и Байден.

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Вместе с этим были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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