Прямой эфир
Мир
Белый дом заявил об отсутствии помощи РФ со стороны Китая
Общество
Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»
Экономика
США потребовали от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины
Мир
Комитет сената США утвердил Бринк на должность посла в Киеве
Мир
В США допустили ядерное испытание в КНДР во время визита Байдена в Азию
Мир
В МИД Франции заявили об отсутствии желания у ЕС и НАТО воевать с РФ
Мир
Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Спорт
Боксер Шульский пообещал не оставить никаких шансов на победу Хлебникову
Экономика
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Спорт
Фигуристка Забияко заявила о планах возобновить карьеру и выступать за Канаду
Экономика
Минэкономразвития представило экономический стресс-сценарий на 2022 год

США возобновили работу посольства в Киеве и усилили там меры безопасности

0
Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти США после трехмесячного перерыва возобновили работу своего посольства в Киеве. Как сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена 18 мая, для этого были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

Блок прост: дипломаты сообщают о перебоях с поступлением денег в посольства
Как еще события на Украине и санкции отразились на работе наших миссий за рубежом

Блинкен отметил, что над зданием дипмиссии вновь поднят американский флаг.

«Делая этот важный шаг, мы выдвинули дополнительные меры для повышения безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев, а также усилили наши меры и протоколы безопасности», — добавил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США «полны решимости противостоять вызовам, которые ждут впереди» и заявил о приверженности народу и правительству Украины.

2 мая временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что сотрудники американской дипмиссии вернулись из Польши во Львов, чтобы возобновить свою деятельность на территории Украины.

30 апреля госсекретарь США обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой перспективы возвращения американских дипломатов в Киев и новый пакет помощи на сумму $33 млрд.

До этого в феврале США временно перевели посольство из Киева во Львов. Позднее, 21 февраля, Вашингтон распорядился эвакуировать оставшихся на Украине американских дипломатов. Посольство Штатов перенесли в Польшу. За день до этого Госдепартамент США призвал американцев в срочном порядке покинуть Украину из-за возможного ограничения коммерческих рейсов. В США это аргументировали «возросшей угрозой военных действий» со стороны России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022