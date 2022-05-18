США возобновили работу посольства в Киеве и усилили там меры безопасности

Власти США после трехмесячного перерыва возобновили работу своего посольства в Киеве. Как сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена 18 мая, для этого были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

Блинкен отметил, что над зданием дипмиссии вновь поднят американский флаг.

«Делая этот важный шаг, мы выдвинули дополнительные меры для повышения безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев, а также усилили наши меры и протоколы безопасности», — добавил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что США «полны решимости противостоять вызовам, которые ждут впереди» и заявил о приверженности народу и правительству Украины.

2 мая временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что сотрудники американской дипмиссии вернулись из Польши во Львов, чтобы возобновить свою деятельность на территории Украины.

30 апреля госсекретарь США обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой перспективы возвращения американских дипломатов в Киев и новый пакет помощи на сумму $33 млрд.

До этого в феврале США временно перевели посольство из Киева во Львов. Позднее, 21 февраля, Вашингтон распорядился эвакуировать оставшихся на Украине американских дипломатов. Посольство Штатов перенесли в Польшу. За день до этого Госдепартамент США призвал американцев в срочном порядке покинуть Украину из-за возможного ограничения коммерческих рейсов. В США это аргументировали «возросшей угрозой военных действий» со стороны России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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