Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

WSJ сообщила о намерении США отправить на Украину спецназ для охраны посольства

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Jessica Scott
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США рассматривают возможность отправки войск спецназа на Украину для охраны посольства страны, которое недавно возобновило свою работу. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

Газета пишет, что войска планируется применять только для обороны посольства Соединенных Штатов, которое находится в зоне досягаемости российских ракет. Однако предложение еще не было официально передано ни главе Пентагона Ллойду Остину, ни главе комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Его также не получил и президент США Джо Байден.

«Администрация стремится сбалансировать обеспокоенность Госдепа по поводу того, что надежная, заметная система безопасности в посольстве может спровоцировать президента России Владимира Путина, для чего понадобится сдерживание потенциального нападения на американский персонал и достаточное количество сил, чтобы забрать их, если боевые действия снова начнутся в Киеве», — отмечает издание.

Реклама

В публикации также говорится о том, что американский президент должен будет выбрать между избежанием военного присутствия США в зоне боевых действий и обоснованной угрозой безопасности для американских дипломатов. На данный момент безопасность посольства обеспечивается силами корпуса охраны Службы дипломатической безопасности.

Предварительно Госдеп и минобороны США рассчитывают на привлечение в качестве охраны дипведомства десятков военных спецназовцев и рассматривают возможность возобновить отряд охраны морской пехоты, пишет WSJ. Однако никаких официальных решений на этот счет еще не было принято.

18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва из-за начала российской спецоперации по защите Донбасса. Вместе с этим были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников диппредставительства.

В тот же день президент США Джо Байден выдвинул Бриджит Бринк на должность американского посла на Украине. Тогда же комитет сената США по международным отношениям одобрил ее кандидатуру в качестве посла страны.

14 февраля США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно покинуть его. Белый дом заявил, что у американцев есть менее 24–48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. С воскресенья, 13 февраля, консульские услуги в посольстве Киева были приостановлены.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022